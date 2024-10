Ukraina. Wołodymyr Zełenski cieszy się zaufaniem? Sondaż

To pierwszy sondaż od miesięcy , w którym Zełenski nie stracił znacząco na poparciu obywateli. W badaniu z maja 2024 roku zaufanie do Zełenskiego deklarowało również 59 proc. respondentów. Na brak zaufania wskazało natomiast 36 proc. ankietowanych.

Rekordowe poparcie dla Zełenskiego odnotowano po pełnoskalowej inwazji Rosji na Ukrainę w 2022 roku. Wtedy popierało go 90 proc. obywateli, a nieufność deklarowało zaledwie 7 proc.

Wtedy również można było mówić o znaczącej zmianie trendu, bowiem we wcześniejszym sondażu, sprzed ataku Moskwy, Ukraińcy byli w stosunku do prezydenta zdecydowanie bardziej sceptyczni - za wiarygodnego uważało go 37 proc. obywateli, a nieufność wyrażało 52 proc.