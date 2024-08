O aktualnej sytuacji frontowej na wschodniej Ukrainie pisze "The New York Times". Dziennikarze dotarli do żołnierzy, którzy w ostatnich tygodniach bronili tego terytorium przed rosyjską inwazją. Z ich relacji wynika, że w trakcie obrony popełniono szereg błędów, które finalnie zakończyły się utratą kontroli nad kilkoma osadami.