Ukraińcy nie dostaną już paszportu poza granicami swojego kraju

Dla wielu Ukraińców przebywających poza granicami państwa jest to sporym utrudnieniem, ponieważ w momencie, gdy będą chcieli uzyskać stosowny dokument w swoim kraju, rząd ma prawo zatrzymać ich celem wcielenia do wojska i walki za kraj, a wielu mężczyzn będących w wieku poborowym uciekło z Ukrainy przed wojną.

We wtorek zawieszono usługi paszportowe w placówkach konsularnych dla mężczyzn z Ukrainy będących w wieku od 18 do 60 roku życia. Wywołało to spore zamieszanie. W Warszawie ustawiły się długie - nawet na 300 osób - kolejki obywateli tego państwa, którzy próbowali odebrać paszport. Co ciekawe nawet gotowe dokumenty nie były wydawane.