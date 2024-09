Rosyjski Su-30SM , stacjonujący na lotnisku w Krymsku (Kraj Krasjonarski), wystartował we wtorek z lotniska Saki w Nowofedorowce .

Wojna na Ukrainie. Su-30SM "zniknął" z radarów

Samolot wystrzelić miał cztery z sześciu posiadanych pocisków Ch-31P , po czym nieoczekiwanie zniknął z radarów . Według informacji przekazanych przez kanał "Monitor" na Telegramie, doszło do tego ok. godz. 23:40, nad Morzem Czarnym .

W środę na kanale "Krymski Wiatr" pojawiła się informacja, że Rosjanie przy pomocy śmigłowców podjęli zakrojone poszukiwania wraku Su-30SM . Po południu akcja odbywać się miała na obszarze znajdującym się ok. 60 km od Kosy Tendrowskiej .

Na tafli Morza Czarnego zlokalizowano mającą średnicę ok. trzech kilometrów plamę oleju . Ukraiński serwis TCH podaje, że na miejscu odnaleziono również fragmenty wraku , w tym skrzydło. Mimo podjętej próby podniesienia myśliwca, nie udało się go przetransportować.

Ukraina. Su-30SM zestrzelony? W tle akcja F-16

Oficjalnie wciąż nie wiadomo, co przyczyniło się do upadku rosyjskiego myśliwca. Pojawiły się spekulacje, że mógł być on efektem działań ukraińskiego F-16. Pociski dalekiego zasięgu powietrze-powietrze, w jakie wyposażona jest maszyna, mogą trafić obiekt znajdujący się nawet kilkadziesiąt kilometrów od samolotu.