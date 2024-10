Ukraina. Rosjanie naciskają w Donbasie

Z relacji ukraińskich żołnierzy wynika, że sprzęt wykorzystany był do włamania się do wsi Wielka Nowosilka .

Jeden pojazd opancerzony został trafiony, pozostałe zostały zmuszone do wycofania się. W tym samym czasie na zachód od Bogojawlenki działały rosyjskie grupy piechoty.

Wojna w Ukrainie. Rosjanie zbliżają się do Pokrowska

- Wróg wkroczył bezpośrednio do miasta (Sołydowe - red.). Ważne jest także to, co dzieję się wokół. W jaki sposób zostanie zapewnione wsparcie logistyczne jednostek. Sytuacja w tym zakresie się pogarsza, zaciski wokół miasta nacierają, ostrzeliwane są szlaki logistyczne. Pespektywy są negatywne - tłumaczył.