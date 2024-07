Według wojskowego jako pierwsze z półwyspu usunięte zostało niemal całe rosyjskie lotnictwo, obecnie są to systemy obrony powietrznej , a w kolejnych tygodniach należy spodziewać się wycofania wojsk lądowych.

- Jedynym wyjściem dla Rosjan jest opuszczenie Krymu , tak jak zrobiła to już Flota Czarnomorska. Wycofanie się floty jest zapowiedzią działań, które będą miały miejsce z armią i obywatelami rosyjskimi przebywającymi obecnie na tym terytorium - dodał.

Wojna w Ukrainie. Generał Syrski o odzyskaniu Krymu przez Ukrainę

Na temat sytuacji wojskowej na Krymie wypowiadał się niedawno Naczelny Dowódca Sił Zbrojnych Ukrainy Ołeksandr Syrski. W swoim wpisie w mediach społecznościowych wojskowy stwierdził, że powrót okupowanych od 2014 roku terytoriów do Ukrainy jest możliwy .

"Oczywiście jest to wielka tajemnica wojskowa. Zrobimy wszystko, co w naszej mocy, aby dotrzeć do uznanych na arenie międzynarodowej granic z 1991 roku. Musimy wygrać, wyzwolić naszych obywateli, którzy przebywają na okupowanych terytoriach i cierpią" - napisał Syrski.