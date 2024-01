Ukraina. Rosja przejęła kamery i uderzyła nocą

Jedno z urządzeń należało do mieszkańca i zainstalowane było na balkonie apartamentowca. Ukraińcowi służyło do monitorowania okolicy. Rosjanie złamali zabezpieczenia, uzyskali zdalny dostęp i zmienili ustawienie kamery, a następnie podłączyli ją do platformy YouTube. "W ten sposób rejestrowano wszystko, co działo się w zasięgu kamery" - relacjonuje SBU.