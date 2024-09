Do nagrań z monitoringu dotarł opozycyjny dziennikarz Michaił Naki - poinformowała ukraińska agencja Ukrinform.

Rosja: Mieli bronić Kurska, okradają swoich

- To przecież nasza rosyjska armia, nasi obrońcy - słychać na nagraniu kobiecy głos.

Rosyjscy żołnierze okradają sklepy rodaków w obwodzie kurskim

Siły Zbrojne Ukrainy wkroczyły do obwodu kurskiego 6 sierpnia. W początkowej facie operacji, która trwa do teraz, brało udział co najmniej tysiąc ukraińskich żołnierzy wspieranych przez czołgi i pojazdy opancerzone.