Rosja. Zgromadzono około 10 tys. żołnierzy

Informacje potwierdza także analityk wojskowy Kostiantyn Maszowec . Jego zdaniem, rosyjska grupa znajdująca się w obwodzie kurskim liczy około 9-10 tysięcy żołnierzy . To różnego typu jednostki, które jednak nie stanowią siły mogącej przełamać linie obronne Ukraińców. Nie to jednak, zdaniem analityków ISW, ma być głównym celem.

Rosja. Ofensywa ruszy na Sumy? Popowycz: Będziemy musieli zareagować

- Ruszą nie po to, aby przenieść się do Sum, ale po to, aby stworzyć coś podobnego do tego, co obecnie stworzyli na północy obwodu charkowskiego - dodał.