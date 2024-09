Wojna w Ukrainie. Rosjanie idą na Wuhłedar

- Obecnie de facto nie ma możliwości rozwiązania tego kryzysu. Po pierwsze, w tym obszarze frontu istnieje całkowita przewaga sił i środków wroga . Przynajmniej na niektórych pozycjach zasoby wroga są osiem razy większe niż nasze . Po drugie, faktem jest, że Rosjanie już wkroczyli do Wuhłedaru od południowo-wschodniej strony - mówił Władysław Selezniow.

Jak podkreślił, kierunek, z którego weszli rosyjscy żołnierze, to "szara strefa, którą obecnie przeszukują rosyjskie grupy zwiadowcze i siły specjalne" . - Jednak kluczowym czynnikiem, który wpływa na sytuację na tym konkretnym obszarze, jest całkowita przewaga wroga w obszarze lotnictwa - zaznaczył ekspert wojskowy.

Selezniow wskazał też, że obecnie dla ukraińskich wojskowych priorytetową kwestią są rozważania nad tym, co jest ważniejsze - odzyskanie kilometra kwadratowego ziemi czy życie ich żołnierzy. Były rzecznik Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Ukrainy zapowiedział, że "w najbliższej przyszłości zobaczymy manewrową obronę w wykonaniu Ukrainy" .

Wuhłedar. Ukraińcy zaczynają się wycofywać

Zdaniem eksperta wojskowego czynnikiem, który w dużej mierze wpływa na intensywność walk w okolicach Wuhłedaru, są zasoby, których - jak ocenił - Rosjanom nie brakuje. - My mamy z tym wiele problemów. Myślę więc, że sytuacja nie tylko w rejonie Wuhłederu jest kryzysowa. Chciałbym również zwrócić uwagę na sytuację w rejonie miast Toreck i Sełydowe. Istnieją wszelkie powody, by sądzić, że sytuacja ma tam tendencję do eskalacji - zaznaczył Władimir Selezniow.