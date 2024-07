- Posuwanie się rosyjskich wojsk na zachód od Awdijiwki zagraża drodze T0504 zwanej "drogą życia" . Obecnie jest to główny szlak zaopatrzenia jednostek Sił Zbrojnych Ukrainy w regionie Czasiwego Jaru - podkreślił.

Zdaniem analityka szturm jest przygotowywany od kilku dni. Widać to po ostatnich misjach bojowych Rosjan, które starają się rozbudowywać przyczółek w rejonie Ocheretyne, gdzie zdobywane są kolejne osady .

Bitwa o Czasiw Jar. Ukraińscy żołnierze o taktyce "hordy"

- Właściwie to wszystko ścierają, wybijają, palą wszystko co się da. Tam, gdzie nasi mogą się osadzić, tam wybijają, rozbijają. Tak to teraz działa - podkreślił.