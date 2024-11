Jemeńscy mężczyźni - którzy zostali zwerbowani do rosyjskiej armii i udało im się z niej uciec - powiedzieli, że obiecano im dobrze płatną pracę i obywatelstwo Rosji . Jednak po przybyciu na miejsce zostali przymusowo wcieleni do armii i wysłani na front w Ukrainie.

Wojna w Ukrainie. Rosja werbuje przymusowo bojowników Huti

"Financial Times" rozmawiał z jednym z rekrutów, który znalazł się w grupie około 200 Jemeńczyków, wcielonych we wrześniu do rosyjskiej armii. Został zwabiony do Rosji obietnicami pracy w dziedzinach "bezpieczeństwa" i "inżynierii".