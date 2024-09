Putin czeka na broń z Iranu? "W ciągu kilku dni"

Irańskie pociski dla Rosji

Współpraca Teheranu i Moskwy

Od czasu rosyjskiej inwazji na Ukrainę znacznie zacieśniły się relacje między Teheranem a Moskwą , co sprawiło, że oba państwa stały się jednymi z najbliższych sojuszników.

Z doniesień medialnych można wywnioskować, że ewentualny transfer pocisków dla rosyjskiej armii mógłby być przedmiotem transakcji między Teheranem a Moskwą. Na początku sierpnia "New York Times" powołując się na irańskie źródła podał, że Teheran zwrócił się do Kremla o dostarczenie nowoczesnych systemów obrony powietrznej w ramach przygotowań do możliwej wojny z Izraelem. Dostawy mają już być realizowane.