We wtorek prezydent Finlandii gościł na Wyspach Alandzkich, gdzie zabrał głos w sprawie ataku Ukrainy na obwód kurski, będący częścią terytorium Federacji Rosyjskiej. Alexander Stubb został zapytany o to, czy w ramach operacji ofensywnej Kijów ma prawo do korzystania z broni dostarczonej przez jego państwo.