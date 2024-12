Wojna w Ukrainie. Zełenski o żołnierzach z Korei Północnej

Wołodymyr Zełenski: Naszej armii brakuje sił

- Naszej armii brakuje siły, by to zrobić. To prawda - powiedział Zełenski. - Musimy znaleźć rozwiązania dyplomatyczne - dodał. Zauważył jednak, że takie kroki można rozważyć "tylko wtedy, gdy będziemy mieć pewność, że jesteśmy wystarczająco silni", aby Rosja nie mogła rozpocząć nowej inwazji na Ukrainę.