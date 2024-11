Północnokoreańskie wojska w Rosji. Zełenski naciska na Zachód

Ukraina. Zełenski naciska, żołnierze z Korei u bram

"Pierwsze tysiące żołnierzy z Korei Północnej znajdują się w pobliżu granicy z Ukrainą. (...) Ukraińcy będą zmuszeni do obrony przed nimi" - tłumaczył.

Osiem tysięcy wojskowych wysłanych na pomoc Rosji przez Pjongjang miało zostać już przerzuconych do obwodu kurskiego , gdzie czekają na włączenie się do walk.

Wojna w Ukrainie. Zełenski prosi, sojusznicy sceptyczni

Zełenski w swoim wpisie zaznaczył, że zagrożenie ze strony reżimu Kima nie ogranicza się do Ukrainy. Przypomniał, że w czwartek Korea Północna przeprowadziła test pocisku balistycznego, wykorzystując rekordowe osiągi.

Pojawiają się doniesienia, że Londyn rozważa umożliwienie użycia pocisków Storm Shadow na dalekie dystanse. Tymczasem Waszyngton i Berlin są sceptyczne, przekonując, że ten krok doprowadziłby do eskalacji.

Zełenski odniósł się też do nachodzącej zmiany w Białym Domu. "Następny prezydent USA może wzmocnić lub osłabić poparcie dla Ukrainy. Jeśli to poparcie osłabnie, Rosja przejmie więcej terytoriów, co uniemożliwi nam wygranie tej wojny" - stwierdził na platformie X.