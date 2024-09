W okolice obwodu charkowskiego stale sprowadzane są kolejne rosyjskie siły , których zadaniem jest szturmowanie regionów, które zostały utracone na rzecz ukraińskich obrońców w ostatnim miesiącu. Jest to również poszukiwanie słabego punktu w ukraińskiej obronie, w związku z mocno rozciągnietym frontem i jednoczesnych działaniach w Donbasie i obwodzie kurskim .

- Rosyjscy generałowie zdecydowali o kolejnej relokacji wojsk, tym razem do obwodu charkowskiego (...) Sytuacja zmienia się dynamicznie. Odnotowuje się dziesiątki ataków dziennie - mówił.

Wojna na Ukrainie. Walki w obwodzie charkowskim

- Dzięki sukcesom w szturmach udało nam się zwrócić na siebie dużą uwagę. Potrafimy narzucić nasze reguły gry. Co prawda jest to głównie obrona, ale gdy jest to możliwe, pojawiają się także akcje ofensywne z naszej strony - przekonywał.