O odwołaniu Ołeksija Reznikowa ze stanowiska ministra obrony powiadomiły ukraińskie media za deputowanym do parlamentu Jarosławem Żełezniakiem.

Dymisja Ołeksija Reznikowa. Decyzja parlamentu

Jak informowały media, faktycznymi przyczynami dymisji ministra są liczne nieprawidłowości związane z zakupami na rzecz sił zbrojnych oraz skandal korupcyjny dotyczący wystawiania fałszywych odroczeń od służby wojskowej. W pierwszej połowie sierpnia Zełenski odwołał z tego powodu szefów komisariatów wojskowych (wojskowych komend uzupełnień) we wszystkich obwodach Ukrainy.

"Poprzez zwolnienie ministra Reznikowa i aresztowanie oligarchy Ihora Kołomojskiego prezydent wysyła sygnał do kraju i zagranicy, że poważnie traktuje walkę z korupcją" - ocenił we wtorek w komentarzu redakcyjnym "Financial Times".