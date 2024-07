Odkryli prawdę o taktyce Rosjan. "Na skraju wyczerpania"

Około 9,3 tys. bojowych wozów piechoty pozostaje w bazach magazynowych w Rosji. Większość z nich to albo mocno przestarzałe modele, albo prawie nie nadające się do naprawy. Świadczą o tym dane zebrane przez analityków otwartych danych (OSINT) za pomocą zdjęć satelitarnych - pisze Radio Liberty, na które powołuje się UNIAN.

Liczba sprzętu gotowego do walki jest "na skraju wyczerpania" - dodano.

Jak czytamy, aktywne wykorzystanie motocykli, quadów i innych lekkich pojazdów kołowych przez rosyjskie wojska na froncie nie jest wcale "pomysłowością", ale dowodem na rosnący niedobór pojazdów opancerzonych.

"W niektórych przypadkach można nawet przewidzieć, co stanie się na froncie na podstawie stanu magazynów. Na przykład, widząc, że większość dobrze zachowanych BMP zniknęła z baz magazynowych, nie jest zaskakujące, że Rosja zaczęła polegać na innych środkach transportu. Najpierw zaczęli używać APC i MT-LB, które nie są przeznaczone do operacji szturmowych. W miarę jak straty rosły, a dostawy gotowego do użycia sprzętu malały, zaczęli używać jeszcze mniej odpowiednich środków, takich jak quady czy motocykle" - wyjaśnił analityk OSINT działający na Twitterze pod pseudonimem Jompy, którego cytuje agencja.

Wojna w Ukrainie. Analityk: Niewiele sprzętu gotowego do walki

Jak wyliczył analityk, w momencie inwazji na Ukrainę armia rosyjska miała w służbie około 2-3 tys. lekko opancerzonych ciągników MT-LB i około 3 tys. więcej w magazynach. Pojazdy te nie są przeznaczone do walki, ale Rosjanie zostali zmuszeni do użycia ich w takiej roli, co spowodowało ogromne straty i opróżnienie ich baz magazynowych.



"Myślę, że rosyjska armia wkrótce zacznie używać starych BTR-60/70, MT-LBU, a nawet BRDM-2: powoli, ale pewnie stają się one coraz bardziej powszechne w cotygodniowych danych o ofiarach, chociaż wcześniej prawie ich nie było. Ostatnie zdjęcia satelitarne potwierdzają, że Rosja zaczęła usuwać dużą liczbę tych pojazdów z magazynów" - zauważa Jompy.

Federacja Rosyjska nadal ma w swoich magazynach około 9,3 tys. pojazdów opancerzonych wszystkich typów (z wyjątkiem czołgów). Według analityków niecałe 5,7 tys. z nich jest w dobrym stanie. Spośród jednostek nadających się do użytku tylko około 1350 jednostek to bojowe wozy piechoty - to sprzęt rzeczywiście przeznaczony do walki na linii frontu, a nie do wykonywania zadań pomocniczych.

Źródło: UNIAN

