Rosjanie chcą zapobiec stratom. Zasłaniają bombowce oponami

Na opublikowanym zdjęciu można zauważyć, że Rosjanie okładają oponami skrzydła maszyny i jej środkową część. Druga fotografia pokazuje, że nie dotyczy to jednego samolotu. "Wydaje się, że nie jest to tylko pojedynczy przypadek. Na tym zdjęciu satelitarnym wygląda na to, że Rosjanie nadal są w trakcie montażu opon na bombowcu" - czytamy we wpisie.