Poufny dokument w rękach dziennikarzy. Berlin chce ograniczyć wpłaty

Teraz, jak donoszą ukraińskie media, powołując się na doniesienia "Daily Telegraph" - Niemcy dążą do zmniejszenia kwoty wpłacanej do unijnego funduszu zbrojeniowego. Dowodem ma być dokument, do którego dotarli brytyjscy dziennikarze.