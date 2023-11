Niemcy tracą zaufanie do Scholza. "Żaden kanclerz nie wypadał tak źle"

W nowym rankingu zaufania dla polityków w Niemczech, kanclerz Olaf Scholz zajął jedno z ostatnich miejsc. Jak zauważają media jest to znaczny spadek jego pozycji, ponieważ niegdyś figurował on na szczycie listy. Co więcej, jest to najgorszy wynik, jaki kiedykolwiek w tym zestawieniu uzyskał polityk na stanowisku kanclerza.