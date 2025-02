W ubiegłym roku ministerstwo klimatu postawiło sobie za cel pracę nad całkowitą likwidacją transportu konnego w Tatrach. Próba zastąpienia go autobusami elektrycznymi to pokłosie licznych apeli ekologów i środowisk walczących o prawa zwierząt.

Czarę goryczy przelał majowy incydent, do którego doszło właśnie na trasie do Morskiego Oka. Wówczas koń upadł w okolicy Wodogrzmotów Mickiewicza, a zamieszczone w mediach społecznościowych nagranie uwieczniło, jak jeden z górali uderzył zwierzę w pysk. W reakcji Lewica złożyła projekt ustawy ws. zakazu wykorzystywania zwierząt do komercyjnego przewozu osób.