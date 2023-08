Myśliwce F-16 dla Ukrainy. "Niemożliwe stało się możliwe"

"Wspaniałe wieści (...), Ukraina udowodniła, że to, co niemożliwe, w rzeczywistości jest możliwe" - napisał szef ukraińskiego resortu obrony Ołeksij Reznikow, komentując zgodę USA na przekazanie Kijowowi myśliwców F-16. Minister podziękował zaangażowanym stronom i zapowiedział, że niedługo pokażą, iż zwycięstwo nad Rosją jest pewne. Samoloty trafią do Ukrainy zaraz po tym, jak skończy się szkolenie pilotów.