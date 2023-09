W Rosji wciąż trwa mobilizacja żołnierzy na wojnę, jaką Kreml rozpętał w lutym ubiegłego roku. Co jakiś czas pojawiają się dane dotyczące strat w szeregach okupantów. Niezależny rosyjski serwis Ważne historie i grupa monitorująca wojnę Confused Intelligence Team (CIT) postanowili sprawdzić, jak długo zmobilizowani są w stanie przeżyć od momentu otrzymania wezwania.

Rosyjscy poborowi nie dożywają kilku miesięcy na froncie

W publikacji podano również, że jeden na pięciu rosyjskich żołnierzy zginął niecałe dwa miesiące po tym, jak wstąpił do rosyjskich Sił Zbrojnych. Prawie siedem proc. to osoby, które zginęły w okresie krótszym niż miesiąc.

Zmobilizowani na wojnę szybko giną. Jeden obwód w Rosji jest szczególny

Najmłodszy rosyjski żołnierz jaki zginął na froncie miał 19 lat , z kolei najstarszy 62 lata. Ponad połowa zmarłych to osoby, których średnia wieku wyniosła 30 do 45 lat.

Dziennikarze, którzy wraz z CIT podjęli się zgromadzenia danych o zgonach w rosyjskich szeregach podają, że w ataku na obóz okupantów w Makiejewce , do którego doszło 1 stycznia bieżącego roku, zginęło co najmniej 139 zmobilizowanych. Rosyjski MON podał jedynie informację o śmierci 89 osób, czym po raz kolejny zaniżono rzeczywistą liczbę zgonów.

Co więcej, jak podaje Unian powołując się na publikację, blisko 200 poległych żołnierzy pochodziło z obwodu swierdłowskiego w Rosji, gdzie również miało odbyć się najwięcej pogrzebów. Dodano, że w niemal każdym regionie Federacji Rosyjskiej pochowano do tej pory co najmniej jednego żołnierza.