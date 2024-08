"Zrobimy wszystko, by sprowadzić najnowsze rosyjskie czołgi na Platz der Republik w Berlinie" - stwierdził Dmitrij Miedwiediew. To reakcja na publikację niemieckiej gazety, która przekazała informację, że w ofensywie na obwód kurski udział wziął niemiecki sprzęt wojskowy. Rosyjski propagandysta nawiązał tym samym do 1945 roku, gdy radzieckie maszyny podbijały Berlin.