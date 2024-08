Wojna na Ukrainie. Ofensywa była przygotowana w tajemnicy

Jak podaje "New York Times", informacja o ofensywie wzbudziła zdziwienie nawet części ukraińskich żołnierzy. Niektóre jednostki wojskowe o misji dowiedziały się w ostatniej chwili . Zaskoczeni byli także analitycy wojskowi.

- To dobry przykład tego, że udana operacja wymaga ekstremalnych środków bezpieczeństwa i podstępów - powiedział Pasi Paroinen, analityk z Black Bird Group, fińskiej organizacji analizującej zdjęcia i nagrania z pola walki. Dodał, że jeśli analitycy nie byli w stanie tego wykryć, Rosjanie również mogli tego nie zrobić.

Jak przekazał "New York Times", również amerykańscy urzędnicy nie otrzymali żadnych ostrzeżeń przed planami Kijowa. Powodem miała być obawa o to, że będą nakłaniać ich do odwołania planów.