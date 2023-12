Federacja Rosyjska zaczęła otrzymywać artylerię od Korei Północnej - podała na początku października CBS News, powołując się na anonimowe źródło rządowe w USA. Jak wskazywano, ruch ten związany był z wcześniejszą wizytą prezydenta Rosji Władimira Putina w Korei Północnej. Jednocześnie zaznaczano, że nie ustalono dotąd, co Kim Dzong Un od rosyjskiego dyktatora miał wynegocjować w zmian.

Korea Północna miała wesprzeć Rosję bronią. Wysyła wadliwą amunicję

W tekście znajdujemy odwołanie do "wyników testów", które opublikował jeden z rosyjskich blogerów wojskowych. Okazuje się, że północnokoreańskie pociski kalibru 152 mm nie są identyczne, mają niezgodne z rzeczywistością oznaczenia, czy były otwierane, do czego nie powinno dochodzić. Oprócz tego mowa o zastosowaniu różnych prochów strzelniczych, różnicach w wadze, czy brakach w potrzebnych komponentach.

Tak wiele nieprawidłowości wykrytych w stosunkowo niewielkiej liczbie przetestowanych losowo pocisków artyleryjskich niesie za sobą "całą lawinę konsekwencji". Czytamy bowiem, że stwierdzone wady powodują nierównomierny rozrzut pocisków. To z kolei prowadzi do istotnego spadku celności ognia, a następnie do wzrostu zużycia amunicji sprowadzanej na front z Korei Północnej.