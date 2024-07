"Jeszcze miesiąc lub półtora". Ukraiński generał spodziewa się przełomu

Według generała, kluczem do przejęcia inicjatywy na froncie jest znalezienie słabych punktów w taktyce wroga.

- Trzeba się dostosowywać, zmieniać model zarządzania, ustalić nowe zadania . Jeśli to nie zadziała, spróbujemy asymetrycznie. Nie da się radykalnie zmienić wszystkiego, to wymaga czasu, szczególnie jeśli mówimy o zmianach systemowych - stwierdził.

Wojna w Ukrainie. Generał o przygotowaniu linii obronnych

W dalszej części rozmowy dowódca ukraińskiej Gwardii Narodowej zwrócił uwagę na kwestię fortyfikacji polowych. Jego zdaniem sytuacja znacząco się poprawiła w porównaniu z pierwszymi miesiącami tego roku, gdy często linie obronne były nieprzygotowane do długiej walki . Teraz okopy są coraz solidniejsze i pozwolą nie tylko się obronić, ale także dać podstawy do wyprowadzenia ataku.

- Musimy się rozwijać. Jeśli będziemy cały czas o krok do przodu i będziemy myśleć o przyszłości, będzie dobrze. Najważniejsze, co może się teraz wydarzyć to szkolenia, rozwój ośrodków szkoleniowych, zaopatrzenie w broń, sprzęt wojskowy, drony, pojazdy opancerzone, sprzęt przeciwlotniczy i amunicja - przekonywał.