Niespokojnie na Morzu Czarnym. Rzekomy atak ukraińskiego drona

"Wasilij Bykow" to statek, który 13 sierpnia otworzył ogień do cywilnego statku towarowego, który płynął do ukraińskiego portu Izmail. Rosjanie oddali strzały ostrzegawcze rzekomo po tym, jak statek nie zatrzymał się do kontroli. Towarowiec płynął pod banderą Palau.