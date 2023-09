Gruntownie przebadali zachowanie Putina. Zauważyli jedną istotną rzecz

Zachowanie oraz styl przemawiania Władimira Putina przebadali specjaliści z instytutu Cognovi Labs, który współpracuje m.in. z Pentagonem. Wyniki są jednoznaczne i dają do myślenia w kontekście rosyjskiej inwazji na Ukrainę .

Cognovi Labs "wykorzystuje sztuczną inteligencję i psychologię behawioralną do oceny emocji ludzi i zrozumienia, co kieruje ich decyzjami" - wskazuje portal The Moscow Times.