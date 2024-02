Fiński nadawca Yle opublikował w środę wywiad z estońskim wojskowym. Najważniejsza lekcja, jaką wyniosłem z Finlandii - przyznał, to przekonanie, że "gdy ma się potężnego i bezpardonowego sąsiada, to zawsze musisz być gotowy do obrony - wtedy wróg nie zaatakuje, bo wie, że przegra ."

Estoński generał zawiedziony postawą Zachodu. Przestrzega przed atakiem Rosji

Yle doprecyzowało, że np. Finlandia, dostarczając Ukraińcom sprzęt wojskowy, nie nałożyła ograniczeń terytorialnych, co do jego wykorzystania. Potwierdził to również minister obrony narodowej Antti Hakkanen. Według niego ograniczenia do jakich odniósł się estoński wojskowy dotyczą głównie tych krajów, które przekazały broń dalekiego zasięgu.