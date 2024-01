Ukraina - kontrofensywa utknęła. Rosjanie okopali się na pozycjach

Miesiące bez przełomu. Walki wciąż trwają

- Taki jest ich stosunek do własnego narodu. To cyniczne, ale racjonalne - skomentował Charczenko.

Głównodowodzący Sił Zbrojnych Ukrainy Walerij Załużny zapewnił w ostatnich tygodniach, że armia ukraińska robi wszystko, "by rok 2024 był inny niż poprzedni". Agencja Unian wskazuje natomiast, że by wyzwolić okupowane terytoria i dotrzeć do granic z 1991 r. Ukraina będzie potrzebowała liczby pocisków porównywalnej do tej, którą w zapasach dysponują wszystkie państwa NATO i ich partnerzy.