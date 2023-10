O deklaracji pisze słowacki Dennik. Wcześniej dziennikarze dotarli do informacji o rzekomych przygotowaniach Ministerstwa Obrony Słowacji do przekazania amunicji i broni do Kijowa .

Miało do tego dojść jeszcze trakcie rządów obecnego premiera Ludovita Odora . Przed podaniem się do dymisji.

Zmiana władzy. Słowacja robi zwrot

Ostra reakcja władz w Kijowie

- Pamiętajcie, że to wpływ rosyjskich agentów na Słowacji, on jest po prostu szalony. Najpierw byli w Pradze, a potem, biorąc pod uwagę, że tam ich trochę pogoniono, przenieśli się do Bratysławy. I to, co dzisiaj widzimy, to wpływ Federacji Rosyjskiej, która próbuje zaognić sytuację w Europie - podkreślił.