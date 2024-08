- Był raport dowódcy: pokrowski i inne kierunki w obwodzie donieckim . Tam jest ekstremalnie trudno, tam koncentrują się kluczowe rosyjskie wysiłki i największe siły. Bardzo ważna jest teraz niezłomność każdej z naszych jednostek , nasza zdolność do niszczenia okupanta - podkreślił Zełenski.

Sytuacja w obwodzie kurskim. "Zwiększamy terytorium naszej kontroli"

Dziś również, jak każdego dnia, uzupełniamy nasze zasoby do wymiany jeńców. (...) To właśnie pomoże sprowadzić do domu wielu naszych ludzi z rosyjskiej niewoli - podkreślił.