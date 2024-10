Posłowie ówczesnej opozycji pytali rządzących o koszty rozdawania ciastek , a władza odpowiadała , że "jasny w swojej wymowie projekt (...), stał się pretekstem do ataku politycznego i próby zdyskredytowania inicjatywy", nie podając konkretnych sum.

Kremówki w PKP. Ile kosztowało rozdawanie ciastek? Resort ujawnia

Jak podkreślono w piśmie do parlamentarzystów, "słodkiej" promocji nie finansowano "w żaden sposób z budżetu marketingowego PKP Intercity". Pasażerom przekazano blisko 13 tys. sztuk tego wadowickiego przysmaku. Z oświadczenia ministerstwa wynika, że wszystkie kremówki zostały wydane, dlatego nie poniesiono kosztów ich utylizacji.

Kremówki w Pendolino. Był też niecodzienny komunikat o papieżu

W odpowiedzi na zapytanie posłów czytamy, że przesłanką do przeprowadzenia akcji była "bardzo silna obecność papieża w historii Polski i świadomości obywateli". "Przesłanie papieża Polaka pozostaje dla nich (klientów PKP - red.) niezwykle ważne, co jest istotną rekomendacją do realizacji działań mających na celu upamiętnienie" - zaznaczono.