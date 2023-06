Władze Gdańska początkowo broniły zadaszeń, tłumacząc, że są lepsze niż same słupki przystankowe. Ostatecznie przyznały się do błędu, usunęły krytykowane wiaty, które kosztowały trzy miliony złotych, a odpowiedzialnych za ten projekt ukarały.

Drogie i nieprzydatne wiaty na przystankach. "Przeskalowane inwestycje"

Wcześniej, bo w 2015 roku, mieszkańców Kielc zadziwiła wiata przy ulicy Jagiellońskiej. "To jest nowy przystanek, za który zapłaciliście tyle, co za domek jednorodzinny. Bogaty, nie? Szczególnie w takie upały, jak ostatnio, będzie bardzo dla kielczan przydatny. Mniej więcej jak szklarnia. Zero cienia!" - alarmowano na profilu "Scyzoryk się otwiera - satyryczna strona Kielc".

Prezes Stowarzyszenia Wykluczenie Transportowe Iwona Budych zauważa, że na inwestycje w wiaty przystankowe przeznaczane są niemałe pieniądze. - Jeśli nowe zadaszenia pojawiają się na terenie gminy, to zazwyczaj jest ich od razu wiele. Aby takie wiaty powstały, włodarz danej gminy musi uzyskać zgodę radnych na sesji. W wielu przypadkach radni uważają, że są one potrzebne, ale często zdarza się, iż są to przeskalowane inwestycje - mówi w rozmowie z Interią.

Jej organizacja zwraca uwagę, czy nowe wiaty wykorzystuje się w praktyce, spełniają podstawowe funkcje, a może są "wyłącznie ładnym dodatkiem wizualnym, aby mówiło się o nowoczesnych rozwiązaniach w gminie".

Problemem bywa też obecność rozkładów jazdy na przystankach. Nie zawsze są zawieszone lub aktualne. - Istotne jest także, czy wraz z nową wiatą pojawia się cała infrastruktura okołoprzystankowa, jak miejsce do siedzenia, kosz czy rozkład. W małych miejscowościach często na próżno tego szukać - rozkłada ręce.

Iwona Budych: Projektujący wiaty często nie korzystają z transportu publicznego

Iwona Budych zwraca uwagę, że liczne mniejsze gminy - nawet, gdy inwestują w wiaty - tracą, nie pobierając od przewoźników opłat za korzystanie z przystanków. Ponadto mało samorządów, planując wymianę wiat, dba o jednolity wzór czy przydatność.

- Nie pamiętają również o tym, że wiaty trzeba utrzymywać, przez co po zaledwie kilku latach znajdują się w opłakanym stanie. Włodarze traktują je jako inwestycje, nie zwracając uwagi na podstawowe potrzeby pasażerów - punktuje.

Jak wylicza szefowa Stowarzyszenia, w 80-90 procentach przypadków projektujący wiaty, a także urzędnicy gminni, na co dzień nie korzystają z transportu publicznego, a więc nie mają "realnych doświadczeń, jak czeka się pod opracowanymi i zaakceptowanymi przez nich zadaszeniami". - Często działania związane ze stawianiem wiat podejmowane są w bardzo krótkim czasie, a co za tym idzie - są nieprzemyślane - podsumowuje Iwona Budych.