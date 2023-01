Rosjanie byli największymi zagranicznymi nabywcami nieruchomości w Dubaju w ubiegłym roku, kiedy emirat stał się bezpieczną przystanią dla bogatych Rosjan oraz ich majątków po wybuchu wojny w Ukrainie, informują analitycy firmy Betterhomes.

Rekordy na rynku nieruchomości w Dubaju. Pomogli Rosjanie

W przeszłości Rosjanie wcale nie należeli do największych nabywców nieruchomości w tym miejscu, jednak inwazja wojsk Władimira Putina na Ukrainę spowodowała, że coraz więcej bogatych Rosjan zdecydowało się uciekać z majątkiem przed zachodnimi sankcjami do Dubaju, a co za tym idzie windując sprzedaż do rekordowego poziomu.