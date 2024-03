Kiedy odbędą się matury ustne 2024? Harmonogram

Matury 2024 rozpoczynają się we wtorek 7 maja . W tym dniu uczniowie rozpoczną serię egzaminów pisemnych - od języka polskiego na poziomie podstawowym. W następnych dniach będą pisać kolejne testy na poziomie podstawowym, takie jak matematyka i język obcy nowożytny. 8 maja zaczynają się również pierwsze rozszerzone egzaminy maturalne .

Matury ustne 2024 rozpoczną się natomiast dopiero 11 maja i trwać będą do 16 maja (z wyłączeniem 12 maja). Następna tura egzaminów w tej formie to terminy między 20 a 25 maja .

Indywidualne terminy matur ustnych wybierane są przez przewodniczących zespołów egzaminacyjnych , którzy następnie przekazują tę informację do szkół. Dobierane są one z uwzględnieniem innych przedmiotów zdawanych przez ucznia.

W przypadku, gdy maturzysta nie może wziąć udziału w egzaminie z powodu choroby lub sytuacji losowej, może podejść do niego w innym terminie. Terminy dodatkowe matur ustnych 2024 zostały ustalone na od 10-12 czerwca .

Matura 2024. Które przedmioty należy zdać ustnie?

Matura ustna w 2024 roku jest obowiązkowa . Uczniowie przystępujący do egzaminu muszą zmierzyć się z dwoma przedmiotami w tej formule. Jest to język polski oraz język obcy nowożytny . Istnieje także możliwość zamiany drugiego przedmiotu na język mniejszości narodowych.

Maturzyści mają do wyboru 12 różnych języków . Na egzaminie ustnym mogą podjąć się zdania z języków obcych nowożytnych takich jak:

Do każdego z nich można podejść bez określania poziomu lub na poziomie dwujęzycznym. Jeśli chodzi o języki mniejszości narodowej, w puli dostępne są:

Matura 2024. Jak przebiega egzamin ustny z języka polskiego?

Czego dotyczą wylosowane zadania? Na maturze ustnej 2024 z języka polskiego pierwsze zagadnienie pochodzi z puli pytań jawnych i dotyczy lektur obowiązkowych. Pula ta zawiera 110 tematów i są one dostępne na stronie cke.gov.pl . Zadania są opracowane w formie twierdzenia lub pytania.

Pula jawnych pytań na maturę ustną z języka polskiego to Aneks 1 do komunikatu dyrektora CKE

Pula jawnych pytań na maturę ustną z języka polskiego to Aneks 1 do komunikatu dyrektora CKE / CKE

Drugie zadanie za to związane jest z literaturą, kulturą lub językiem . Może ono zawierać nie tylko pytanie, czy zagadnienie, ale także tekst literacki, tekst kultury lub tekst ikonograficzny.

Matura 2024. Jak przebiega egzamin ustny z języka obcego?

Matura ustna 2024 z języka obcego nowożytnego, języka mniejszości narodowej lub języka regionalnego trwa zaledwie 15 minut . Tu uczeń nie ma czasu na przygotowanie się. Wszystko rozpoczyna się podobnie, bo od wylosowania zestawu zadań . Po tej czynności następuje krótka, około 2-minutowa rozmowa wstępna , która nie jest wliczana do oceny.

Drugie zadanie to opisywanie wylosowanej ilustracji oraz odpowiadanie na pytania dotyczące jej. Ostatnim już zagadnieniem na maturze ustnej z języka obcego jest wypowiedź na podstawie materiału i odpowiedź na dwa pytania od komisji egzaminującej.

Podchodzisz do matury 2024 i chcesz jak najszybciej się dowiedzieć, czy twoje odpowiedzi będą poprawne? Jak co roku eksperci Interii będą opracowywać i publikować rozwiązane arkusze CKE. Zapraszamy także do przejrzenia naszego raportu dotyczącego matur 2024, gdzie publikujemy najważniejsze informacje związane z egzaminami.