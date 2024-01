Matura 2024. Jedna ważna zmiana

Przechodząc do nowości, które obejmą wszystkich tegorocznych maturzystów, najważniejsza zmiana dotyczy wymaganej liczby członków składu nadzorującego przebieg egzaminu. Do tej pory dwie osoby mogły pilnować maksymalnie pięciu zdających.

Teraz para nauczycieli będzie mogła nadzorować aż 15 osób. Jest to odpowiedź na pojawiający się coraz częściej problem z obsadzeniem komisji maturalnych wynikający z braków kadrowych w systemie oświaty.

Modyfikacji uległy też zasady egzaminu maturalnego z łaciny. Od tego roku uczniowie, którzy wybiorą ten przedmiot (w 2023 było to 137 osób) na część pisemną będą mieli 120, a nie jak jeszcze rok temu 180 minut. Zmiany dotkną też kilku innych przedmiotów - sposobu ich oceniania i treści zadań.

Zmiany na maturze 2024. Co wiemy o egzaminach w kolejnych latach?

Już w roku szkolnym 2024/25 arkusze zostaną ułożone na podstawie podstawy programowej, a nie jak w tym i poprzednim roku, wymagań egzaminacyjnych. Wbrew pozorom to dwa różne zakresy materiału – choć trudno o dokładne obliczenia, eksperci szacują, że obowiązujące obecnie wymagania egzaminacyjne są o 20-25 proc. "chudsze" niż podstawa. To niewątpliwe ułatwienie było efektem zamieszania, które do systemu edukacji wprowadziła pandemia COVID-19. Wymagania obniżono, ponieważ nauka zdalna i związane z nią ograniczenia utrudniały uczniom skuteczne przyswajanie wiedzy.