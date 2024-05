Historia to kolejny egzamin na poziomie rozszerzonym, do którego podejdą we wtorek 21 maja polscy abiturienci. Matura 2024 z historii rozpocznie się o godz. 9. Na rozwiązanie zadań absolwenci szkół średnich będą mieli 180 minut. Chęć zdawania matury z tego przedmiotu zgłosiło w 2024 roku 15,5 tys. uczniów.