Matura 2024. Poloniści radzą na ostatniej prostej. "To nie totolotek"

Matura 2024. Język polski. Na co zwrócić uwagę?

- Czasem w ramach zabawy zastanawiamy się nad tym, jakie motywy mogą pojawić się na maturze z języka polskiego. Ale nie na serio, bo matura to nie totolotek. Oczywiście jakieś prawdopodobieństwo pojawienia się danego tematu jest. Ale nie tyle chodzi o wykucie motywów, ile o zrozumienie pojęcia, polecenia, tematu. Sprawne poruszanie się w treści i obudowie okołoliterackiej 4-5 lektur jest ważniejsze niż wyrzucanie z siebie nauczonych szczegółów. Radzę jednak podchodzić do tego bez demonizowania - podkreśla polonistka .

Matura 2024. Język polski. Kryteria oceny

Z kolei Piotr Szwed, polonista z jednego z łódzkich liceów podkreśla, jak ważna jest znajomość kryteriów oceniania. - Zachęcam uczniów, żeby przejrzeli plik z wymaganiami maturalnymi do konkretnych przedmiotów. Żeby się nie stresowali tym, że nie wiedzą czegoś, co wcale nie jest konieczne - zauważa.

Jak dodaje polonista, podręczniki czy repetytoria mogą wywołać presję: - Uczeń myśli: nie znam jakichś 30 środków stylistycznych, więc pewnie zostanę przyłapany na niewiedzy. Sprawdzenie listy wymagań może trochę uspokoić maturzystę. A jeśli zauważy coś niepokojącego, to sygnał, że warto to nadrobić.

Matura 2024. Ostatnie rady polonistów

Na maturze z języka polskiego najwięcej punktów można zdobyć właśnie z wypracowania. Zadanie zawiera dwa tematy, które są tezą do rozważań nad danym zagadnieniem. Po wybraniu jednego z nich uczeń musi przekazać swoje rozważania, odwołując się do jednej z wybranych samodzielnie lektur obowiązkowych. Piotr Szwed radzi jednak swoim uczniom, by w miarę możliwości powołali się np. na dwie pozycje. - Oczywiście jeśli pasuje to do tematu - wyjaśnia. - Jeśli pierwszy przykład, na który się powołają nie będzie do końca trafiony, zawsze jest szansa, że drugi przykład będzie lepszy.