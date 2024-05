Matura z języka polskiego na poziomie rozszerzonym to jeden z egzaminów dodatkowych. Zdają go ci uczniowie, którym wysoki wynik matur z polskiego pomoże przy rekrutacji na studia - zwłaszcza na kierunkach humanistycznych bądź językowych.

Do matury rozszerzonej z polskiego podchodzi w tym roku 52 751 osób . Egzamin ten jest tym samym czwartym najpopularniejszym przedmiotem dodatkowym.

Egzamin w formule 2023 rozpocznie się w poniedziałek o godz. 9:00 i potrwa 210 minut. Zdający zakończą go o godz. 12:30.

Matura 2024: Język polski rozszerzony. Jak wygląda egzamin?

Egzamin maturalny z języka polskiego na poziomie rozszerzonym sprawdza umiejętność pisania dłuższej wypowiedzi pisemnej , w której należy odnieść się do tekstu teoretyczno-literackiego, historyczno-literackiego lub krytyczno-literackiego.

Matura 2024: Język polski, poziom rozszerzony. Wypracowanie: Dwa tematy

Zdający otrzymają jeden arkusz egzaminacyjny zawierający dwa tematy wypracowania do wyboru . Jeden temat wymagać będzie napisania wypowiedzi argumentacyjnej, zaś drugi to interpretacja porównawcza dwóch tekstów literackich.

Matura 2024: Język polski, poziom rozszerzony. Jakie mogą być zadania?

W ub. roku pierwszy z tematów brzmiał: " Realizm i fantastyka. Rozważ, jaką funkcję pełni przenikanie się konwencji realistycznej i konwencji fantastycznej w tym samym utworze literackim . W pracy odwołaj się do: wybranej lektury obowiązkowej i innych utworów literackich z dwóch różnych epok wybranego kontekstu".

Drugi z tematów był opatrzony cytatem tekstu Marii Wichowej. Polecenie brzmiało: "Rozważ sposoby nawiązywania do tradycji antycznej i biblijnej w literaturze oraz funkcje tych nawiązań. Punktem wyjścia do rozważań uczyń fragment tekstu Marii Wichowej. W pracy odwołaj się do: Małej Apokalipsy Tadeusza Konwickiego, innych utworów literackich z dwóch różnych epok i wybranego kontekstu".