Matura 2024: Arkusze CKE i rozwiązania w Interii. Oto harmonogram

Matura 2024 odbywać się będzie od 7 do 24 maja . Egzaminy będą przeprowadzane w dwóch turach - jedna rozpoczyna się o godzinie 09:00 (większość egzaminów), a druga o godzinie 14:00. Takie rozwiązanie ma na celu zapewnienie sprawnego przebiegu egzaminów oraz dostosowanie do różnych potrzeb i możliwości szkół oraz uczniów.

Matura 2024. Arkusze CKE i rozwiązania w Interii

Matura 2024: Arkusze CKE i rozwiązania. Sprawdź kiedy

Matura 2024. Termin dodatkowy, poprawkowy i ogłoszenie wyników

Dla osób, które z różnych, uzasadnionych przyczyn nie mogą w majowym terminie podejść do matury, przewidziano termin dodatkowy: od 3 do 17 czerwca 2024 roku. Jeśli chodzi o egzaminy poprawkowe, będą one przeprowadzane w dniach od 20 do 21 sierpnia 2024 roku.