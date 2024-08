Letnia fala zakażeń koronawirusem. "W Polsce krążą dwa warianty"

Koronawirus w Polsce. Letnia fala zakażeń. "Nie możemy zatrzymać procesu"

- Na podstawie kilku systemów monitorowania (...) możemy mówić o fali, która w tej chwili ma natężenie takie, jak w ubiegłym roku we wrześniu . Jesteśmy mniej więcej o miesiąc przed podobną falą ubiegłoroczną i wiemy, że tych zachorowań jest po kilkadziesiąt tysięcy dziennie - mówił Grzesiowski. Podkreślił jednak, że w gruncie rzeczy dokładna liczba zakażeń "nie jest aż tak ważna", bo istotniejsze jest to, ile osób trafia do szpitali.

Pytany z kolei o to, czy nie uda się zatrzymać tej fali do jej jesiennego szczytu, Główny Inspektor Sanitarny nadmienił, że wirus krąży w społeczeństwie bez zmian. - Nie możemy w żaden sposób zatrzymać tego procesu, ponieważ on (wirus - red.) cały czas mutuje, co powoduje, że zakażenia wracają mniej więcej co sześć miesięcy właśnie w postaci takiej fali - zaznaczył.