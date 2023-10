Kiedy dochodziło już do sejmu elekcyjnego, co do zasady, trwał sześć tygodni. Obradowały komisje, który zajmowały się sprawami państwowymi. W głosowaniu, w którym wyłaniano nowego władcę, mógł wziąć udział każdy polski szlachcic . Na przestrzeni wieków frekwencja była bardzo różna. Najczęściej liczby te oscylowały w okolicach 10-15 tysięcy uprawnionych do oddania głosu.

Tylko jeden kandydat

Szlachta szukała następcy Zygmunta III Wazy. Zmarły monarcha dzień przed śmiercią wskazał swojego faworyta. Polscy Wazowie uznawali swoje prawo do szwedzkiej korony, która - w przeciwieństwie do polskiej - była dziedziczna. Prawo to Zygmunt scedował na syna Władysława, co tego ostatniego uczyniło naturalnym kandydatem do regaliów przechowywanych w wawelskim skarbcu.