W 1583 roku ślub wziął hetman wielki koronny Jan Zamoyski - ten sam, który zbudował Zamość, posiadał kilkanaście miast, kilkaset wsi i nie tylko dowodził polskimi wojskami, ale był tak bogaty, że sam utrzymywał sześć tysięcy żołnierzy. Hetman wydarzenie zaplanował w najdrobniejszych szczegółach i miało przyćmić każde przyjęcie, jakie do tej pory widziała Rzeczpospolita.

Polityczne małżeństwo

W tym przypadku małżeństwo z Zamoyskim z jednej strony miało zwiększyć znacznie pochodzącego z Węgier rodu Batorych w Rzeczpospolitej, z drugiej świadczyło o pozycji hetmana, który nie tylko żenił się z bratanicą króla, ale w ten sposób otwierał sobie drogę do starań o koronę po śmierci Stefana . Plan się ostatecznie nie powiódł, ale to już zupełnie inna historia.

Wróćmy więc do 12 czerwca 1583 roku, kiedy 14-letnia Gryzelda stanęła na ślubnym kobiercu w katedrze wawelskiej. Młody wiek panny młodej może dziwić, ale dla świata ówczesnej polityki nie był zdumiewający. Królowa Jadwiga miała 12 lat, kiedy wychodziła za Władysława Jagiełłę.

W dniu ślubu Jan Zamoyski miał 41 lat i było to jego trzecie małżeństwo.

Wielki ślub i wielkie wesele

Na wstępie dokonajmy przeglądu przygotowanej przed wydarzeniem bielizny Zamoyskiego. Hetman do Krakowa przyjechał z 49 koszulami, z których trzy były przetykane srebrem, dziewięć złotem. Miał też 25 par ineksprymabli (tak wtedy mówiono na kalesony) i 19 ręczników. Po co te wyliczenia? Świadczy nie tylko o podejściu do higieny, ale też o długości imprezy. Wesele Zamoyskiego trwało 10 dni.