Ósmoklasiści! Chcecie od razu po zakończeniu egzaminu ósmoklasisty z polskiego, matematyki czy angielskiego sprawdzić poprawne odpowiedzi? Z Interią to możliwe. Każdego dnia (od wtorku do czwartku) dokładnie o godz. 13:00 zamieścimy arkusz CKE z przedmiotu, który zdawaliście. Następnie będziemy publikować kolejne odpowiedzi, które opracowują dla was nasi specjaliści. Arkuszy szukajcie w naszym raporcie specjalnym "Egzamin ósmoklasisty 2023" (tutaj).

Reklama

Arkusze CKE z egzaminu ósmoklasisty 2023. Harmonogram

Od 23 do 25 maja zamieścimy następujące arkusze CKE egzaminu ósmoklasisty 2023:

- wtorek (23 maja) - język polski, arkusz CKE i odpowiedzi już o godz. 13:00;

- środa (24 maja) - matematyka, arkusz CKE i rozwiązania zadań o godz. 13:00;

- czwartek (25 maja) - język angielski, arkusz CKE i odpowiedzi o godz. 13:00.

Podobnie jak w ubiegłym roku i dwa lata temu egzamin będzie przeprowadzony na podstawie wymagań egzaminacyjnych, a nie na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego. Wymagania egzaminacyjne stanowią zawężony katalog wymagań określonych w podstawie programowej.

Egzamin ósmoklasisty 2023. Komizm - jak rozpoznać go w tekście?

Egzamin ósmoklasisty 2023. Części mowy - powtórzenie

Egzamin ósmoklasisty 2023. Nie będzie czwartego przedmiotu

W tym roku na egzaminie ósmoklasisty uczniowie zdają trzy przedmioty. Niewiele jednak brakowało, a zdawaliby cztery. W resorcie edukacji i nauki rozważano wprowadzenie czwartego egzaminu. Planowane zmiany zakładały, że ósmoklasista poza polskim, matematyką i językiem obcym miałby być testowany z jeszcze jednego przedmiotu, który mógłby wybrać. Do wyboru miałby: biologię, chemię, fizykę, geografię i historię.

Zmiany te planowano wprowadzić już w roku 2021/22, ale pandemia pokrzyżowała plany. Od tamtego czasu ministerstwo nie powróciło do koncepcji dodatkowego przedmiotu na egzaminie ósmoklasisty.

Rekrutacja do szkół średnich 2023/2024. Ile szkół można wybrać i kiedy składać podanie?

Egzamin ósmoklasisty - dla kogo dodatkowy termin?

Choć egzaminu ósmoklasisty nie można nie zadać (nie ma określonej minimalnej liczby punktów), to do egzaminu musi podejść każdy ósmoklasista. Jest to warunek konieczny, by ukończyć szkołę podstawową.

Co jednak w sytuacji, gdy przez problemy zdrowotne czy inną ważną sytuację losową nie możesz uczestniczyć w egzaminie. Centralna Komisja Egzaminacyjna przewiduje dodatkowy termin egzaminu ósmoklasisty 2023:

12 czerwca godz. 9:00 (język polski),

13 czerwca godz. 9:00 (matematyka),

14 czerwca godz. 9:00 (język obcy nowożytny).

Wyniki egzaminu ósmoklasisty 2023 zostaną ogłoszone 3 lipca. Z kolei data odbioru zaświadczeń o egzaminie jest wyznaczona na 6 lipca 2023 roku.

Czytaj też: Co można wziąć ze sobą na egzamin ósmoklasisty?