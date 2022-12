Ile prądu zużywają lampki choinkowe? Nie zdziw się przy płaceniu rachunku

Boże Narodzenie 2022

Lampki choinkowe to nieodłączna część dekoracji w czasie Bożego Narodzenia. Goszczą nie tylko na świątecznych drzewkach, ale pojawiają się również w ogrodach i balkonach, podkreślając magiczny klimat świąt. W związku z kryzysem energetycznym, wiele osób decydując się zakup światełek do ozdabiania choinki lub domu zastanawia się, ile prądu zużyją lampki choinkowe. Czy rachunek za energię w grudniu może przez to znacząco wzrosnąć?

Zdjęcie Lampki choinkowe mogą przyczynić się do wyższych rachunków za energię elektryczną. Ile prądu zużywają? Wyjaśniamy / 123RF/PICSEL