Ciepła zima. Prognoza na pierwszy i drugi dzień świąt

- W pierwszy dzień świąt również będzie ciepło. Na Suwalszczyźnie termometry wskażą 2-3 stopnie C., w centrum około 8 st. C. Znów najcieplej będzie na Dolnym Śląsku, tam 11 kresek powyżej zera. W Małopolsce około 9 stopni C., podobnie nad morzem - zapowiada Walijewski.

W drugi dzień świąt będzie nieco chłodniej. - Termometry na Suwalszczyźnie i krańcach północnych będą wskazywały około 2 stopnie C., w centrum około 4 stopnie C., najcieplej na południowym-zachodzie (dolnośląskie, opolskie, lubuskie), tam 7 stopni C. - mówi synoptyk.

- Deszczu spadnie całkiem sporo i to właściwie w każdy dzień świąt, z czego w Boże Narodzenie może go spaść nawet do 10 mm. Prognozy nie są więc zbyt optymistyczne - słyszymy.

A co po świętach na wodzie? Trzeba będzie uważać. Bo jak słyszymy w IMGW, znów może być bardzo ślisko.